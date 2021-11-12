В Славянске возобновили полноценную подачу воды

В Славянске возобновляют подачу воды в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.



«Сообщаем, что 11 ноября КП "Вода Донбасса" увеличены объемы подачи воды на город. После заполнения и регулирования системы водоснабжения с 12 ноября подача воды на город будет восстановлена в полном объеме», — говорится в сообщении.



Чтобы подобная ситуация не повторилась, КП «Славгорводоканал» просит потребителей-должников «найти финансовую возможность погасить накопившиеся перед водоканалом долги».

Ранее КП «Вода Донбасса» из-за долгов населения за услуги сокращало подачу воды на Славянск на 30%.