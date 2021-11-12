ЕС просит РФ рассказать о действиях военных возле границы с Украиной

Евросоюз запросил информацию у Москвы в связи с утверждениями о концентрации российских военных у границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу журналистам высокопоставленный источник во внешнеполитической службе ЕС, пишет российский ТАСС.



«США на прошлой неделе поделились с нами информацией об увеличении численности российских военных у границы. Эта информация вызывает у нас озабоченность, и мы запросили у России информацию об этом», — сказал источник.



Он также подчеркнул, что ЕС не считает, «что существует какая-либо связь между концентрацией сил у границы с Украиной и миграционной ситуации в Беларуси».

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США проинформировали европейских партнеров о том, что со стороны России существует угроза военного вторжения в Украину.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «безосновательным нагнетанием напряженности» публикацию Bloomberg об угрозе вторжения РФ на территорию Украины.



Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября заявил, что США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время, по его словам, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.