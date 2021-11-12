Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу

Журналисты «Новостей Донбасса» спросили у жителей Донецка, что они думают о решении конфликта в регионе – можно ли его завершить мирным путем?



Напомним, недавно глава государства Владимир Зеленский вновь заявил, что намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем временем журналисты спросили у жителей Донецка, стоит ли Зеленскому и Путину провести встречу? О чем они должны говорить и необходимо ли привлекать США к переговорам по Донбассу.

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