Украина продолжит закупать «Байрактары», заявил Резников по итогам поездки в зону ООС

Украина планирует закупить новую партию беспилотников «Байрактар» для Вооруженных Сил. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в зону проведения операции Объединенных сил.



Как сообщает пресс-служба Минобороны, Резников и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный побывали сегодня в зоне ООС.



«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оснащения "Байрактаров". Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН», — заявил министр обороны.



В свою очередь, главнокомандующий ВСУ заверил, что украинские военные готовы применить ударный дрон в случае провокативных действий со стороны незаконных вооруженных формирований.



«Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы», — отметил Валерий Залужный.