Шмыгаль: В ближайшую неделю ожидается спад заболеваемости коронавирусом

Спад заболеваемости коронавирусом в Украине может наступить в ближайшую неделю. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по итогам рабочей поездки в Закарпатскую область.



«К сожалению, в Украине большинство областей уже находится в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Считаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад», — сказал Шмыгаль.



При этом премьер подчеркнул, что спад заболеваемости не означает, что необходимо откладывать или отменять вакцинацию.



Он добавил, что на сегодня 99% людей, которые лежат в больницах с ковидом — невакцинированы.