По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировано 1348 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще 66 человек. С начала пандемии заболели 139 719 человек, из которых 115 132 человека выздоровели, 3933 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 897 новых случаев коронавирусной болезни. За сутки скончались 77 ранее заболевших пациентов. Всего группировка «ДНР» подтверждает коронавирус у 95 473 человек: 70 110 человек выздоровели, летальных случаев — 7384.



В Луганской области за прошлые сутки зафиксировано 436 заболевших COVID-19. От осложнений болезни умерли 11 человек. С начала пандемии ковид подтвержден у 53 505человек. Из них выздоровели — 40 021 человек, умерли — 1 772.



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 11 ноября, выявили 101 случай инфицирования коронавирусом, 19 пациентов умерли. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 19 755 человек. Из них 15 396 пациентов выздоровели, а 2684 человека умерли.



Политика



Франция призвала Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.



Украина планирует закупить новую партию беспилотников «Байрактар» для Вооруженных Сил, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в зону проведения операции Объединенных сил.



Экономика



Донецкая облгосадминистрация провела тендер и заключила договор на проектирование строительства водопровода в обход оккупированных территорий за 80,17 млн гривен.



Общество



В колонии в оккупированной Макеевке скончался пленный Руслан Макарец, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за «шпионаж» в пользу Украины. По информации украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой, пленный умер от нанесенных ему ножевых ранений.



Государственное бюро расследований сообщило бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям «Л-ДНР». Его подозревают в участии в схеме, по которой уголь из оккупированной части Донбасса закупался за государственные средства.



Служба безопасности опубликовала часть показаний бывшего боевика группировки «ДНР» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в Донецке. Он сообщил, что к тем задержанным, «которые не шли на сотрудничество», применялись пытки, а также рассказал, как именно пытали пленных.



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