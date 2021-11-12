Франция предупредила Россию: ЧВК «Вагнера» не должно быть в африканском Сахеле

Франция предупредила Россию о недопустимости присутствия частной военной компании «Вагнера» в африканском регионе Сахеле. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли по итогам их встречи в Париже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.



Ле Дриан и Парли предупредили о «рисках региональной дестабилизации, также предостерегли от действий против интересов Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе против терроризма в Сахеле».



«Они также предупредили, что внимательно следят за тем, чтобы соблюдался календарь передачи власти в Мали», – подчеркивается в документе.



Сахель – обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.



В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.



В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК «Вагнера».