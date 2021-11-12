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Франция предупредила Россию: ЧВК «Вагнера» не должно быть в африканском Сахеле

12 ноября 2021, 21:45

Франция предупредила Россию: ЧВК «Вагнера» не должно быть в африканском Сахеле

Франция предупредила Россию о недопустимости присутствия частной военной компании «Вагнера» в африканском регионе Сахеле. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли по итогам их встречи в Париже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ле Дриан и Парли предупредили о «рисках региональной дестабилизации, также предостерегли от действий против интересов Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе против терроризма в Сахеле».

«Они также предупредили, что внимательно следят за тем, чтобы соблюдался календарь передачи власти в Мали», – подчеркивается в документе.

Сахель – обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.

В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК «Вагнера».

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