В Конгрессе США призвали Байдена отреагировать на поведение России

В палате Конгресса США выступили с призывом к президенту Джо Байдену на фоне последних действий России у границ с Украиной и Беларусью. Об этом сообщает «Укринформ».



«Развитие ситуации вдоль белорусско-польской границы, а также дальнейшее наращивание российских войск возле границы с Украиной является серьезной эскалацией со стороны Путина», — заявил сопредседатель Украинского кокуса в верхней палате Конгресса США сенатор Роб Портман.



Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с ЕС, сосредоточение российских войск на территории Украины, агрессивное продвижение газопровода в обход Украины – это все признаки существенной эскалации со стороны России, на которые правительство США должно отреагировать адекватно, считает Портман.



Он подчеркнул, что администрация Байдена «должна сдерживать Россию от военных действий против Украины и европейских союзников, включая немедленное введение санкций в отношении Северного потока-2».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США проинформировали европейских партнеров о том, что со стороны России существует угроза военного вторжения в Украину.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «безосновательным нагнетанием напряженности» публикацию Bloomberg об угрозе вторжения РФ на территорию Украины.



Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября заявил, что США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время, по его словам, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.