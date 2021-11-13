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После нападения на журналистов в Укрэксимбанке уволены еще двое сотрудников

13 ноября 2021, 07:00

После нападения на журналистов в Укрэксимбанке уволены еще двое сотрудников

Правление акционерного общества «Укрэксимбанк» уволило директора департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые в октябре напали на журналистов в Киеве.

Решение было принято на своем внеочередном заседании, вечером, 12 ноября. Наблюдательный совет рекомендовал уволить Осипова и Тельбизова, решение принято единогласно. Об этом сообщила пресс-служба банка. Их уволили на основании выявленного несоответствия занимаемым должностям и выполняемой работе.

Отмечается, что в ходе заседания члены набсовета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что «они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей банка и наличие конфликта между личными интересами и интересами банка». Кроме этого члены набсовета пришли к выводу, что Тельбизов и Осипов, оставаясь на должностях, несли угрозу всей системе безопасности банка.

Ранее полномочия Олега Осипова и Игоря Тельбизова прекратили без сохранения оплаты труда только на время служебного расследования. В банке заявили, что с 9 ноября двое нападавших вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

7 октября «Схемы» выпустили расследование о том, что Укрэксимбанк выдал кредит 60 миллионов долларов компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан» — на покупку ТЦ Sky Mall. Как выяснили журналисты, Брюховецкий владеет также компанией «Спец-Реммаш» в неподконтрольной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги группировке «ДНР».

4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности выдачи такого кредита. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу. 

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы». Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял заявление об увольнении Мецгера.

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