Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В школах и вузах Донетчины дистанционно учатся около 2 тысяч детей из ОРДЛО

13 ноября 2021, 09:00

В школах и вузах Донетчины дистанционно учатся около 2 тысяч детей из ОРДЛО

В учебных заведениях Донецкой области учатся более 13,5 тысяч школьников и студентов из числа переселенцев. Около 11 тысяч детей переселенцев получают в учебных заведениях бесплатное питание. Об этом рассказали в Донецкой областной госадминистрации.

С 2015 года для детей с из отдельных районов Донбасса могут обучаться дистанционно в школах подконтрольной территории. На сегодняшний день в 14 учебных заведениях Донецкой области дистанционно учатся почти 2 тысячи человек с временно оккупированных территорий. В шести вузах проводят подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и прифронтовых городов и поселков.

В Донецкой области работает 36 образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». В течение 2016-2020 годов по упрощенной процедуре около 3,5 тысяч человек поступили в вузы и училища Донецкой области. В текущем году еще 519 абитуриентов из ОРДЛО стали студентами.

В ДонОГА подчеркивают, что привлечь и качественно обучить еще большее количество переселенцев и детей из ОРДЛО можно, если найти отдельный источник финансирования для учебных заведений области.

По официальным данным, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, зарегистрировано более 503 тысяч переселенцев, из которых почти 313 тысяч – это пенсионеры. Ежегодно область получает из государственного бюджета более 700 миллионов гривен на выплату ежемесячной адресной помощи переселенцам. Выплату ежемесячно получают 48,5 тысяч семей (78,5 тысяч человек).

Еще по теме

Организации
дистанционное образование Донбасс-Украина
Люди
Школьники

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
19:02
Умер от ножевых ранений: Денисова сообщила подробности смерти пленного в колонии «ДНР»
18:37
Россия укрепляет ударную военную группировку в ОРДЛО — правозащитники
16:32
В «ДНР» подтвердили передачу шахтоуправления «Донбасс» в управление ДМЗ Андреева
15:39
В колонии «ДНР» в Макеевке умер один из незаконно удерживаемых пленных
15:04
СБУ опубликовала показания «главного палача» донецкой тюрьмы «Изоляция»
12:25
«ДНР»: Почти 900 заболевших ковидом, еще 77 человек умерли
11:32
В Еленовке под Донецком взорвался котел в школе
09:19
«ЛНР» заявила о 19 смертях от COVID-19, еще 101 человек заболел
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября
19:59
Россия пытается снизить стоимость содержания ОРДЛО, используя COVID-19 — Гармаш
16:59
«Серьезная погрешность»: «ДНР» не будет обнародовать результаты переписи населения
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
все новости
09:00
В школах и вузах Донетчины дистанционно учатся около 2 тысяч детей из ОРДЛО
08:21
В Украине за сутки выявили 23,5 тысяч новых заболевших ковидом
08:13
Утро субботы на Донбассе началось с обстрела
07:00
После нападения на журналистов в Укрэксимбанке уволены еще двое сотрудников
23:43
Дело о пытках в «Изоляции»: Асеев рассказал, как СБУ вышла на Куликовского в Киеве
22:57
Bellingcat: Мы установили, что донецкая колония «Изоляция» подконтрольна ФСБ РФ
22:51
В Конгрессе США призвали Байдена отреагировать на поведение России
21:45
Франция предупредила Россию: ЧВК «Вагнера» не должно быть в африканском Сахеле
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
20:50
Париж и Москва поговорили о конфликте на Донбассе: министры остались при своем мнении
20:43
Шмыгаль: В ближайшую неделю ожидается спад заболеваемости коронавирусом
20:19
На Донетчине открыли 13 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов
19:55
Украина продолжит закупать «Байрактары», заявил Резников по итогам поездки в зону ООС
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
19:30
Боевики в ОРДЛО удерживают в тюрьмах более 300 украинцев — омбудсвумен
все новости
ВИДЕО
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
12 ноября, 19:35
Особняк Медведчука – на ремонте: «Схемы» показали чертежи с шубохранилищем и церковью
11 ноября, 22:28
Как в Мариуполе реставрируют старинные двери ►
11 ноября, 20:42

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция