В школах и вузах Донетчины дистанционно учатся около 2 тысяч детей из ОРДЛО

В учебных заведениях Донецкой области учатся более 13,5 тысяч школьников и студентов из числа переселенцев. Около 11 тысяч детей переселенцев получают в учебных заведениях бесплатное питание. Об этом рассказали в Донецкой областной госадминистрации.



С 2015 года для детей с из отдельных районов Донбасса могут обучаться дистанционно в школах подконтрольной территории. На сегодняшний день в 14 учебных заведениях Донецкой области дистанционно учатся почти 2 тысячи человек с временно оккупированных территорий. В шести вузах проводят подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и прифронтовых городов и поселков.



В Донецкой области работает 36 образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». В течение 2016-2020 годов по упрощенной процедуре около 3,5 тысяч человек поступили в вузы и училища Донецкой области. В текущем году еще 519 абитуриентов из ОРДЛО стали студентами.



В ДонОГА подчеркивают, что привлечь и качественно обучить еще большее количество переселенцев и детей из ОРДЛО можно, если найти отдельный источник финансирования для учебных заведений области.



По официальным данным, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, зарегистрировано более 503 тысяч переселенцев, из которых почти 313 тысяч – это пенсионеры. Ежегодно область получает из государственного бюджета более 700 миллионов гривен на выплату ежемесячной адресной помощи переселенцам. Выплату ежемесячно получают 48,5 тысяч семей (78,5 тысяч человек).