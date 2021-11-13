На неподконтрольной Донетчине снова 1,5 тысячи заболевших ковидом за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 1 469 случаев коронавирусной болезни. Об этом заявили медики при группировке «ДНР». За сутки скончались 60 ранее заболевших пациентов.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает коронавирус у 96 942 человек. Из них 70 807 человек выздоровели, летальных случаев — 7 444.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.



Вчера в отдельных районах Донецкой области заявили о 897 случаях коронавирусной болезни.



