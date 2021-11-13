Путин уверяет, что не хочет, чтобы Лукашенко перекрывал газ Европе

Президент РФ Владимир Путин считает, что Александр Лукашенко гипотетически может перекрыть транзит газа в Европу, но выразил надежду, что до этого дело не дойдет.



«Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал», – сказал Путин в интервью ВГТРК.



Российский президент добавил, что со стороны Лукашенко это будет нарушением транзитного контракта с РФ.



«Надеюсь, что до этого не дойдет», – сказал Путин.



Говоря о ситуации в Беларуси, Путин отметил, что в отношении этой страны и Лукашенко «все время применяют и грозятся применить новые санкции».



«Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, не способствовало бы развитию отношений с Белоруссией как с транзитной страной», – сказал Путин.



11 ноября Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в случае новых санкций и закрытия границ на фоне миграционного кризиса.



Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока в надежде попасть в Евросоюз.