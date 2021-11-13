«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 12 ноября, выявили 92 новых случая инфицирования коронавирусом. Кроме того, 203 человека выздоровели, а 14 пациентов умерли. Об этом заявили медики при группировке «ЛНР».



За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 19 847 человек. Из них 15 599 пациентов выздоровели, а 2 698 человек умерли.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.



Вчера в отдельных районах Луганской области заявили о 101 случае коронавирусной болезни.