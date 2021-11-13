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Лукашенко рассказал, как Путин после дебальцевской трагедии предлагал провести на Донбассе выборы

13 ноября 2021, 14:50

Лукашенко рассказал, как Путин после дебальцевской трагедии предлагал провести на Донбассе выборы

Александр Лукашенко рассказал подробности о своем участии в попытках урегулировать конфликт на Донбассе.

Лукашенко рассказал, что изначально старался помогать и нынешнему президенту Украины, а также содействовать в вопросах мирного урегулирования.

«Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?". Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне. Пытался все сделать. Я ехал туда. Порошенко, он – я их убеждал всех. С кем только я не встречался, с Турчиновым даже. "Давайте вот так сделаем, так". Я делал это все как человек опытный, понимающий. Я не лез не в свое дело. Только когда меня просили», – рассказал Лукашенко журналу «Национальная оборона», сообщает БЕЛТА.

Лукашенко вспомнил, как однажды зимой во время переговоров с Владимиром Путиным в Красной Поляне речь зашла о ситуации на Донбассе. Лукашенко уверяет, что этот разговор состоялся после «дебальцевского котла». Он вместе с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу обсуждали «мясорубку в Дебальцево».

По словам Лукашенко, Путин попросил его передать Петру Порошенко, который тогда был на должности президента Украины, что «готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно, нормально жили».

По его словам, условием было лишь провести на Донбассе выборы: «Слушай, местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 миллионов человек. Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться – нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!».

Александр Лукашенко напомнил, как еще до «санкционной драки» на минской площадке пошел нормальный процесс.

«Я же видел это все. Они там друг друга, как у нас говорят, тузали (за воротник, за волосы хватались). А я ведь со стороны видел это все. И тогда Порошенко потирал руки, рад был, что это закончилось договором здесь, в Минске. Почему не выполняете? Притом элементарно сделать то, о чем договорились здесь. И уже при Порошенко, и Зеленский уже забыл бы, что такое Донбасс. Нет. Отмашку не дали, команду дали "вперед, фас", и пошло. Поэтому торпедируются», – заявил Лукашенко.

Он выступает за то, что США подписали Минские соглашения и были в этом процессе. А минский процесс не складывается, по мнению Лукашенко. Потому что «американцы управляют украинцами».

В боях за Дебальцево в январе-феврале 2015 года Украина понесла большие потери. Следственные органы Украины утверждают, что располагают данными и доказательствами о том, что вытеснением ВСУ из Дебальцево занимались не только члены незаконных вооруженных формирований, но и российские военные под управлением высшего руководства.

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