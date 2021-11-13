В Луганской области – более 300 новых случаев ковида

В Луганской области в пятницу, 12 ноября, зафиксировано 339 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Выздоровели 836 человек.



Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске.



За сутки из-за осложнений болезни умерли 19 человек. Самому младшему – 49 лет, самому старшему умершему – 89 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 53 844 жителей области. Из них выздоровели — 40 857 человек, умерли — 1 791.