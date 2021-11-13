В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей

Двое из пяти пострадавших из-за отравления угарным газом детей остаются в больнице в Донецке, сообщили в «министерстве здравоохранения» группировки «ДНР».



«Всем детям оказана медицинская помощь, трое отпущены домой, двое продолжают оставаться под наблюдением медработников», — уточнили в «минздраве».



По информации так называемого главы «администрации» Донецка Алексея Кулемзина, состояние детей — средней тяжести.

Сегодня в неподконтрольном городе Моспино на окраине Донецка пострадали пятеро детей при использовании печного отопления. Дети в возрасте от 2-х до 15-ти лет отравились угарным газом в частном доме по улице Котовского.