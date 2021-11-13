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Не допустить оккупации Азовского моря: Резников поручил ускорить строительство базы ВМС в Бердянске

13 ноября 2021, 20:28

Не допустить оккупации Азовского моря: Резников поручил ускорить строительство базы ВМС в Бердянске

Министр обороны Алексей Резников заявил, что нужно ускорить строительство базы Военно-морских сил Украины в Бердянске. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, передает пресс-служба Минобороны.

Министр и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Бердянске ознакомились с ходом строительства военно-морской базы «Восток», гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

Алексей Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса «Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море». Кроме обострения рисков безопасности, по его словам, это уже создало системные угрозы для судоходства.

«Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие Военно-морских сил в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончании поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске», — подчеркнул министр обороны.

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