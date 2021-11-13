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Эксперимент над собой: В Минздраве рассказали, какие вакцины от COVID-19 нельзя смешивать

13 ноября 2021, 22:31

Эксперимент над собой: В Минздраве рассказали, какие вакцины от COVID-19 нельзя смешивать

При вакцинации от коронавируса разными препаратами нельзя смешивать вакцину CoronaVac с другими. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «Главкому».

Он отметил, что если говорить о смешении вакцин, то следует соблюдать требования доказательной медицины и использовать комбинации, доказавшие свою безопасность.

«В настоящее время смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. К примеру, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК. Если же есть вакцинация CoronaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям», — подчеркнул Игорь Кузин.

По его словам, случаи смешивания вакцин не отслеживаются, поскольку в электронной системе здравоохранения видно только общее количество проводимых прививок.

«Доступ к персональной информации есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку. По поводу таких случаев, к сожалению, у меня нет информации и обращения о них не поступали. Но могу сказать, что такие случаи – это нарушение. За это отвечает медработник, который проводит прививку, если он знает, что человек вакцинировался до этого другим типом вакцины», — добавил главный санврач.

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