Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Bellingcat анонсировали публикацию результатов расследования по «Вагнергейту»

13 ноября 2021, 22:55

В Bellingcat анонсировали публикацию результатов расследования по «Вагнергейту»

Международная группа журналистов - расследователей Bellingcat озвучила сроки публикации отчета о расследовании срыва спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК «Вагнера».

Как сообщается на странице Bellingcat в Twitter, отчет выйдет в ближайшие дни.

«В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором будут подробно описаны подробности того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года», — говорится в сообщении.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 подозреваемых, причастных к деятельности российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.

Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.

Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведкиСлужбе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.

В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.

Читайте также:

ГБР не получило подтверждений, что спецоперация по «вагнеровцам» готовилась в Украине 

Еще по теме

Организации
Bellingcat ЧВК Вагнера

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
12:52
«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей
12:40
В неподконтрольном Моспино пятеро детей едва не погибли из-за угарного газа
10:25
На неподконтрольной Донетчине снова 1,5 тысячи заболевших ковидом за сутки
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
19:02
Умер от ножевых ранений: Денисова сообщила подробности смерти пленного в колонии «ДНР»
18:37
Россия укрепляет ударную военную группировку в ОРДЛО — правозащитники
16:32
В «ДНР» подтвердили передачу шахтоуправления «Донбасс» в управление ДМЗ Андреева
15:39
В колонии «ДНР» в Макеевке умер один из незаконно удерживаемых пленных
15:04
СБУ опубликовала показания «главного палача» донецкой тюрьмы «Изоляция»
12:25
«ДНР»: Почти 900 заболевших ковидом, еще 77 человек умерли
11:32
В Еленовке под Донецком взорвался котел в школе
09:19
«ЛНР» заявила о 19 смертях от COVID-19, еще 101 человек заболел
все новости
22:55
В Bellingcat анонсировали публикацию результатов расследования по «Вагнергейту»
22:31
Эксперимент над собой: В Минздраве рассказали, какие вакцины от COVID-19 нельзя смешивать
21:58
Заместительницу главы «администрации» Луганска при «ЛНР» объявили в розыск
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
21:36
В Госмолодежьжилье озвучили, сколько переселенцев стоят в очереди на участие в жилищных программах
20:59
В Меловом хозяин аптеки продавал фальшивые результаты COVID-тестов пересекающим границу
20:28
Не допустить оккупации Азовского моря: Резников поручил ускорить строительство базы ВМС в Бердянске
19:30
На Донбассе ранен украинский военный
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
18:19
В Кремле снова пригрозили Украине из-за закона о переходном периоде
17:42
Боевики на Донбассе снова использовали беспилотник для атаки на позиции ВСУ
17:30
Жилье для переселенцев: Что в Донецкой области уже сделано
17:27
В Мариуполе вакцинированным от COVID-19 ветеранам будут выдавать продуктовые наборы
16:35
Через «Станицу Луганскую» на этой неделе прошли 4 тысячи человек
15:53
В Луганской области – более 300 новых случаев ковида
все новости
ВИДЕО
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
12 ноября, 19:35
Особняк Медведчука – на ремонте: «Схемы» показали чертежи с шубохранилищем и церковью
11 ноября, 22:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция