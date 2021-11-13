В Bellingcat анонсировали публикацию результатов расследования по «Вагнергейту»

Международная группа журналистов - расследователей Bellingcat озвучила сроки публикации отчета о расследовании срыва спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК «Вагнера».



Как сообщается на странице Bellingcat в Twitter, отчет выйдет в ближайшие дни.



«В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором будут подробно описаны подробности того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года», — говорится в сообщении.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 подозреваемых, причастных к деятельности российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.