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Директора «Гарантированного покупателя» уволили на почве конфликта Банковой и Ахметовой

14 ноября 2021, 12:49

Директора «Гарантированного покупателя» уволили на почве конфликта Банковой и Ахметовой

Кабинет министров на очередном заседании 13 ноября уволил Константина Петриковца с должности директора государственного предприятия «Гарантированный покупатель». Сам Петриковец заявил, что его уволили по политическим соображениям, так как он «отказался выполнять незаконные указания».

«Меня уволили за то, что я честно и добросовестно выполнял свою работу. (...) Причиной увольнения стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства относительно расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников», — заявил он.

«Политическое давление», по данным источника ZN.UA, заключалось в том, что накануне руководитель «ГарПок» согласовал выплату задолженности государства перед всеми производителями «зеленой» энергетики включая ДТЭК Ринат Ахметов, с которым у Банковой сейчас очень напряженные отношения.

Общий долг «ГарПок» перед «зелеными» составляет 27,6 млрд грн. 12 ноября НЭК «Укрэнерго» направило на счета «ГарПок» 19,3 млрд грн для частичного расчета по этим долгам.

По словам экс-директора госпредприятия, «представители правительства» пытались вмешаться в процесс распределения средств, чтобы не выплачивать их компании Ахметова.

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера Рады Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса президента с Ахметовым и его людьми. 

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