Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 141 522 заболевших ковидом (118 539 пациентов выздоровели, 3996 — умерли). За неделю зафиксировали 6855 случаев заболевания и 382 летальных случая.



Группировка «ДНР» признает 96 942 заболевших COVID-19: 70 807 человека выписаны, 7 444 — скончались. За неделю — 5807 новых случаев болезни и 385 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 53 927 случаев коронавируса (41 019 пациентов выздоровели, 1799 человек умерли). За неделю — 2438 новых случаев болезни и 129 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 19 950 случаев COVID-19: выписали 15 754 человека, 2 725 — умерли. За неделю — 699 новых случаев болезни и 171 умерший.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Франция призвала Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.



Германия и Франция несколько раз предлагали провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата 11 ноября, однако Россия такую возможность отвергла. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это занятостью в предлагаемый день из-за деловой встречи, а также тем, что французская сторона не ознакомилась с российскими предложениями по итоговому документу.



Проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила российская сторона, идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров», — прокомментировал он.



У Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы в свете недавнего скопления российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. Блинкен высказал обеспокоенность тем, что «Россия может совершить серьезную ошибку и попытается заново сделать то, что она сделала в 2014 году».



Права человека



В Европейском суде по правам человека находятся до 5 тысяч индивидуальных жалоб от украинцев, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на Донбассе и агрессии России. Эти жалобы адресованы и Украине, и России.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов со стороны боевиков погибла украинская военнослужащая, ранения получили военнослужащий и водитель-санитар. Кроме этого, двое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.



Общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 81 человек — 15 погибших и 66 раненых.



Экономика



Группировка «ДНР» впервые примет трехлетний бюджет для подконтрольной ей территории. Этому предшествовало утверждение Россией «Программы ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы», которая посвящена подконтрольным «ДНР» и «ЛНР» территориям. Согласно документу, в течение трех лет РФ выделит на социально-экономические потребности ОРДЛО более 900 миллиардов рублей.



В «ДНР» признали дефицит угля на предприятиях и для бытового использования населением. Среди причин указывается недостаточное финансирование, обстрелы и «вынужденное затопление шахт в прифронтовых районах».



Донецкая облгосадминистрация провела тендер и заключила договор на проектирование строительства водопровода в обход оккупированных территорий за 80,17 млн гривен.



Общество



В колонии в оккупированной Макеевке скончался пленный Руслан Макарец, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за «шпионаж» в пользу Украины. По информации украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой, пленный умер от нанесенных ему ножевых ранений.



Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика группировки «ДНР» Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» во временно оккупированном Донецке. О задержании Куликовского стало известно 9 ноября. По словам задержанного, он проживал в Киеве с 2019 года. В СБУ эту информацию не комментируют, но опубликовали часть показаний Куликовского. На обнародованном видео мужчина рассказал о пытках, которые применялись к тем задержанным, «которые не шли на сотрудничество».



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил россиянина Владимира Пашкова с должности «заместителя председателя правительства ДНР», которую он занимал с апреля 2019 года. До этого Пашков руководил южноосетинской компанией «Внешторгсервис», которая управляла крупнейшими промышленными предприятиями, захваченными в ОРДЛО.



Трехсторонняя контактная группа согласовала визит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Государственное бюро расследований сообщило бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям «Л-ДНР». Его подозревают в участии в схеме, по которой уголь из оккупированной части Донбасса закупался за государственные средства.



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