«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 17 летальных случаев вследствие заболевания COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается. Об этом заявили медики при группировке «ЛНР».
За сутки выздоровели 50 человек.
За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 19 950 человек. Из них 15 804 пациента выздоровели, а 2 742 человека умерли.
Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.