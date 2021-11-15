«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 17 летальных случаев вследствие заболевания COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается. Об этом заявили медики при группировке «ЛНР».



За сутки выздоровели 50 человек.



За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 19 950 человек. Из них 15 804 пациента выздоровели, а 2 742 человека умерли.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.

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