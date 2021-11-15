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«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида

15 ноября 2021, 11:43

«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида

Россия 25 ноября доставит в Донецк 250 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сегодня сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».

Там отметили, что вакцина войдет в состав «гуманитарного конвоя» из России.

Также в «Минздраве» обсудили готовность складских помещений, транспортировку вакцины в учреждения, а также порядок приема, пересчета и распределения вакцины по прививочным пунктам.

«Минздравом предприняты все возможные меры по сокращению срока доставки вакцины в учреждения с целью продолжения кампании по вакцинации как можно скорее,» — заявил и.о. «министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.

Ранее в «ДНР» анонсировали, что новая партия вакцины будет доставлена во второй половине ноября. При этом отмечалось, что помимо однокомпонентной «Спутник Лайт» будет доставлена также двухкомпонентная вакцина «Спутник V». В сегодняшнем сообщении «Минздрава ДНР» препарат «Спутник V» не упоминается.

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с 1 февраля 2021 года. Далее 28 июля «ДНР» получила 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».

9 августа 2021 года на подконтрольную «ДНР» территорию была доставлена партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 90 000 доз.

По состоянию на конец сентября в «ДНР» заявили, что прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек.

Вместе с тем, по данным «Новостей Донбасса», вакцинироваться от коронавируса в ОРДО не всега могут все желающие из-за дефицита вакцины, обусловленного перебоями в поставках.

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

Жители ОРДЛО также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

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