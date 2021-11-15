Временным директором ГП «Гарантированный покупатель» стал чиновник, разрешивший в 2014 году поставки из РФ

Исполняющим обязанности директора ГП «Гарантированный покупатель» назначен Вадим Улида. В 2014 году он занимал должность замминистра энергетики и был уволен в ноябре того года за то, что разрешил двум компаниям — «ДТЭК» и «Энергосеть» — импортировать электроэнергию из РФ.



В понедельник, 15 ноября, министр энергетики Герман Галущенко представил Улиду коллективу «Гарантированного покупателя».



«Первой задачей исполняющего обязанности руководителя предприятия будет обеспечение срочных выплат производителям "зеленой" электроэнергии средств, полученных от продажи "Укрэнерго" зеленым облигациям», — заявил Галущенко.



Также сегодня на заседании Правительства Минэнерго будет инициировать создание межведомственной комиссии, которая будет анализировать деятельность госпредприятия в сфере продажи электроэнергии, что вероятно привело к убыткам ГП и уменьшению процента расчетов с инвесторами в зеленую энергетику.

Кабинет министров на очередном заседании 13 ноября уволил Константина Петриковца с должности директора государственного предприятия «Гарантированный покупатель». Сам Петриковец заявил, что его уволили по политическим соображениям, так как он «отказался выполнять незаконные указания».



«Политическое давление», по данным источников СМИ, заключалось в том, что накануне руководитель «ГарПок» согласовал выплату задолженности государства перед всеми производителями «зеленой» энергетики, включая ДТЭК Рината Ахметова, с которым у Банковой сейчас очень напряженные отношения.