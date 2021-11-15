Кулебу пригласили на заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу принять участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Альянса, которое пройдет в Риге.



Об этом он сообщил cсегодня в Брюсселе по окончании встречи с украинским министром.



«Я ожидаю приветствовать вас в Риге для участия во встрече министров иностранных дел в следующем месяце», — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что внутри Альянса нет полного консенсуса относительно присоединения Украины. Об этом он сказал в ответ на замечание журналиста о том, что Украине обещали членство в Альянсе еще в 2008 году, однако этого так и не произошло, а часть ее территории сейчас оккупирована Россией.