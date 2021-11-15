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В Украину идут корабли с углем: Зеленский рассказал о ситуации в энергетике

15 ноября 2021, 20:53

В Украину идут корабли с углем: Зеленский рассказал о ситуации в энергетике

Отключений электричества в Украине не будет, государство решает проблему с нехваткой угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Во-первых, государство подготовило атомную энергетику. За последние недели запущено два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели, до конца ноября», — отметил президент.

Во-вторых, по его словам, государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля.

«Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца этого года», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в случае необходимости таким же образом закроют потребность в угле до конца всего отопительного сезона.  

При этом Зеленский подчеркнул, что на неподконтрольных территориях Украина закупать уголь не будет.

«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, по моему мнению, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины», — резюмировал президент.

 

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