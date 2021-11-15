Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►

Маштабные лесные пожары охватили Луганщину год назад, были уничтожены огромные лесные массивы. Теперь небезразличные люди собираются по выходным и помогают восстанавливать лес. Как это происходит — видели журналисты «Новостей Донбасса».



За один день такой акции в Песчаном лесничестве посадили 5 тысяч саженцев дуба.



Главный лесничий ГП «Новоайдарское лесоохотничье хозяйство» Ольга Семиборода говорит, что новый лес будет более устойчив к пожарам.



«Сегодня мы сажаем на площади сеянцы дуба красного, которые были предоставлены нам как благотворительная помощь из Ровенского лесхоза. Дуб красный более устойчив к пожарам», — пояснила Ольга Семиборода.



Большинство лесов на Луганщине были высажены вручную в 60-е годы прошлого века, чтобы защищать территорию от песчаных бурь.



По словам жителя Северодонецка Александра, за два крупных пожара в прошлом году выгорели десятки гектаров леса.



«Было уничтожено за два крупных масштабных пожара более 30 тысяч гектаров леса. Будем надеяться, что наши действия как-то улучшат экологическое состояние в нашей области и позволят в какой-то мере восстановить леса», — говорит северодончанин.



Акции по восстановлению леса проходят каждые выходные. Чтобы поучаствовать, нужно приехать в любое лесохозяйство, там выдадут все необходимое и покажут, как правильно высаживать лес.



Инициатива объединяет не только местных жителей, к ней присоединяются и люди из других регионов страны. Так, житель Львова Николай Иванцев с волонтерами привезли на Луганщину 100 коробок саженцев сосны, в каждой из них — по 100 маленьких деревьев.



«Здесь случилась беда. И мы хотим каким-то образом помочь нашим друзьям из Луганщины. Для того, чтобы здесь было зелено, и чтобы легкие ваши дышали полной грудью», — говорит Николай.



Чтобы в лесхозе могли вырастить свои деревца, дети собирают в лесу шишки.



«Мне очень жалко тех, кто очень долго сажал леса. Мы помогаем людям, собираем шишки, мне очень нравится помогать. Хочу, чтобы у нас был красивый и хороший лес», — поделился юный северодончанин Ростислав Яворский.



Но, как оказалось, процесс сбора шишек не совсем простой: нужно знать особенности. Дети научились по цвету и качеству шишек определять, какие сгодятся на посадку.



За время каникул эти дети уже пять раз выходили на сбор шишек в лесу и собрали 10 мешков. Шишки передали в Северодонецкий лесхоз.



В ночь с 30 сентября на 1 ноября 2020 года на Луганщине возникли пожары сразу в 146 местах, пострадали более 30 населенных пунктов. По оценкам специалистов, на восстановление леса уйдет не менее 15 лет, а чтобы деревья достигли такой же высоты, как прежние, — еще 60 лет.