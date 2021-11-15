Ипотека под 3% для переселенцев: Стала известна дата следующего отбора победителей программы

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству 17 ноября в 13:00 проведет новый отбор победителей на получение кредитов в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».



Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, планируется отобрать 100 победителей из числа зарегистрированных кандидатов.



«Процедура будет проведена случайным выбором с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker, которое предложено Международным консультантом (IPC GmbH), согласовано KfW и отвечает требованиям законодательства по защите персональных данных», — говорится в сообщении.



Трансляция отбора будет проходить на YouTube канале Госмолодежьжилья.



Список победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном веб-сайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.



По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня сообщат победителям, какие документы следует предоставить.



«Формирование реестра прекращается на сутки, в течение которых осуществляется отбор победителей из числа зарегистрированных в реестре кандидатов. Прием заявлений от кандидатов для включения в реестр будет возобновлен на следующий день после проведения отбора», — напомнили в Минреинтеграции.



Заявления подаются через портал «Дія» по ссылке.

Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. По условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» кредиты ВПЛ предоставляются на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).



Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.