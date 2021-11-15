Общежитие для переселенцев в Краматорске. Фото: Донецкая ОГА

В Краматорске открыли общежитие для переселенцев, оборудованное в здании старой школы. Жилье получили 17 семей из числа внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Ключи от квартир переселенцам вручили вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и глава ДонОГА Павел Кириленко.

Здание школы было реконструировано и переоборудовано под общежитие благодаря Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины Европейского инвестиционного банка.



Теперь здесь 15 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры, на территории общежития обустроена мультифункциональная спортивная площадка.

Как уточнили в ОГА, общая сумма реконструкции составила 31,5 млн гривен, из которых 20,5 выделил Европейский инвестиционный банк, 4,4 млн — государственный бюджет, 5 млн — областной бюджет и 1,6 млн — местный бюджет.