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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября

15 ноября 2021, 23:55

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали 542 новых заразившихся коронавирусом и один летальный случай. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 142 064 человека: 120 529 пациентов, а 3 997 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 49 новых случаев COVID-19. За все время исследований COVID-19 подтвержден в 53 976 случаях: 41 308 человек выздоровели, 1799 — умерли.

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 17 летальных случаев вследствие заболевания COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается. Группировка «ЛНР» в целом признает 19 950 случаев ковида: 15 804 пациента выздоровели, а 2 742 — умерли.

Политика

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной.

На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских войск вблизи Украины главы МИД Франции и Германии призвали Россию «проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях». Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины, по их словам, будет иметь ужасные последствия.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в месячный срок смягчить условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных на оккупированной части Донбасса. Речь идет, в том числе, об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. МИД Украины отреагировал на этот указ заявлением, в котором обвинил Россию в несоблюдении буквы Минских договоренностей. Украина ждет от ЕС соответствующей реакции.

Общество

За период перемирия с июля 2020 года в тюрьмы группировок «Л-ДНР» попали 70 человек, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Речь идет о тех, кто были взяты в плен, или «осуждены» за «шпионаж» в отношении Украины.

Россия отказалась содействовать Украине в отправке вакцин от коронавируса в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Прокуратура сообщила о завершении заочного расследование в отношении заместителя «мэра» оккупированного Донецка.

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