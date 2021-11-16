Макрон в разговоре с Путиным пообещал, что Франция защитит территориальную целостность Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 15 ноября заявил, что Франция намерена защищать территориальную целостность Украины. Об этом сообщило издание L’Orient-Le Jour, ссылаясь на пресс-службу французского президента.



Там отметили, что Макрон выразил Путину «нашу серьезную озабоченность и нашу волю защищать всю территорию Украины» в ответ на размещение российских войск у украинской границы.



Также сообщается, что во время разговора, который длился 1 час 45 минут, российский президент несколько раз повторил Макрону, что «переговоры будут усложнены из-за позиции украинской власти».



В свою очередь пресс-служба Кремля по итогам разговора сообщила, что с обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании «внутриукраинского конфликта».



«Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО», — подчеркивается в сообщении.



Путин также заявил, «что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений». Как считает президент РФ, об этом свидетельствует и недавнее применение Вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта.



Также стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси со странами Евросоюза и ряд других вопросов.

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