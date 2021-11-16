Минимум пять городов на Донбассе попали под обстрел вчера

В Донецкой и Луганской областях у линии фронта 15 ноября незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня.



Стрельба по украинским позициям в зоне операции Объединенных сил велась из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



Под обстрел попали Золотое-4, Светлодарск, Новозвановка, Талаковка, Попасная.



Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.



Утро 16 ноября на Донбассе началось тихо.



Украинские военнослужащие сообщили, что сбили российский беспилотник.



Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что их позиции попали под обстрел в районе Калиновки и Золотого-5 из стрелкового оружия и АГС.



