«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека

В отдельных районах Донецкой области к утру 16 ноября обнаружили 1011 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР». За предыдущие три дня, пока исследования не проводились, с 13 по 15 ноября, от ковидных осложнений скончались 63 человека.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает коронавирус у 97 953 человек. Из них 72 303 человека выздоровели, летальных случаев — 7 507.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.