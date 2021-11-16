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Как сэкономить в Черную пятницу? (промо)

16 ноября 2021, 10:40

Как сэкономить в Черную пятницу? (промо)

Впервые распродажи по пятницам возникли в США. В этой стране в конце ноября празднуют День Благодарения. Черная пятница — начало рождественских распродаж, при помощи которых можно приобрести подарки к Новому году, Рождеству, хорошо при этом сэкономив. Продавцы делают эту распродажу одной из самых больших в году, предлагая покупателям максимальные скидки. 

Преимущества шоппинга в Черную пятницу 

Компания Фокстрот также не забыла о своих любимых клиентах, и предложила ряд скидок на самые топовые товары. Фокстрот — магазин бытовой техники, где можно приобрести смартфоны, технику для дома, уборки и ухода. Однако в Черную пятницу здесь можно найти товары с максимальными скидками, сэкономив большие деньги. Это позволяет приобрести не один, а сразу несколько товаров, чтобы порадовать своих близких. Компания Фокстрот предлагается покупателям скидки до 80%. Если раньше в США огромные скидки делали только первым нескольким покупателям, то Фокстрот делает очень заманчивые предложения для всех своих клиентов. 

Впервые в Украине Черную пятницу начали отмечать несколько лет назад. Для большинства магазинов — это отличный способ привлечь клиентов, увеличить продажи, которых, к сожалению, не так много в ноябре. Ведь в основном люди приобретают дорогостоящие товары перед какими-то большими праздниками, например, перед Новым годом, во время рождественских каникул. Поэтому акционные предложения в ноябре позволяют магазинам получить большую прибыль, а клиентам приобрести товары со скидками. 



Выгодные предложения от Фокстрот 

Если раньше необходимо было приходить в магазин очень рано, ведь некоторые из них открывались в 5:00 утра в Черную пятницу, то сейчас ситуация упростилась. Теперь все товары можно заказать через интернет, и забрать в любом магазине или пункте выдачи товаров. Таким образом человек выбирает удобное для себя время и осуществляет шопинг ночью или днем, в зависимости от графика работы. 

В этом году магазин Фокстрот предлагает огромные скидки на следующие позиции:  

  • Ноутбуки  
  • Роботы-пылесосы  
  • Кофеварки  
  • Стиральные машины  
  • Холодильники  
  • Телевизоры  

Также можно найти новинки смартфонов по минимальным ценам. В отличие от большинства компаний, которые предлагают скидку лишь один день, Фокстрот позволяет сэкономить на протяжении нескольких дней. Но всё же необходимо поспешить, так как самые топовые товары очень быстро заканчиваются. Высокий риск остаться без необходимой бытовой техники, гаджетов или аксессуаров для смартфонов. Стоит заранее добавить товары в корзину, чтобы не потерять их и успеть приобрести вовремя. 

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