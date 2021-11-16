У нардепа от ОПЗЖ Кивы проводят обыск

К народному депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве во вторник утром пришли правоохранители с обыском. Об этом сообщил сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.



Позже сам Кива подтвердил проведение обысков у него в доме. В опубликованном в Facecebook видео он заявил, что обыски проводятся по решению суда сотрудниками Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.



Кива заявил, что на него якобы «оказывается давление и идет системное уголовное преследование». Он полагает, что власть «хочет выдавить» его из страны, как оппозиционного политика, «борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией».





В ГБР «Украинской правде» сообщили, что обыск проходит в рамках производства по подозрению в незаконном обращении с оружием. Это производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте — возможно, что посреди какого-то парка.