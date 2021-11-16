Минздрав прогнозирует, что регионы начнут выходить из «красной зоны» со следующей недели

Регионы Украины со следующей недели начнут выход из «красной зоны» эпидемической опасности. Такой прогноз сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом», — заявил Ляшко на брифинге.



Глава Минздрава отметил, что с начала установления «красного» уровня эпидопасности в первом регионе — Херсонской области — прошло 30 дней. «Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть ко времени введения карантинных ограничений, позволивших нам идти среднестатистическими темпами», — сказал Ляшко.



Вместе с тем министьр напомнил, что с 18 ноября «красный» уровень эпидопасности будет установлен в Винницкой области. При этом он указал, что в этой области, по меньшей мере, одной дозой от коронавируса вакцинированы 36% людей старше 18 лет и этот показатель — ниже среднего по Украине.



Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Луганская и Херсонская области могут быть переведены в «желтую» зону, если сохранится положительная динамика.