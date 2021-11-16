Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минздрав прогнозирует, что регионы начнут выходить из «красной зоны» со следующей недели

16 ноября 2021, 11:42

Минздрав прогнозирует, что регионы начнут выходить из «красной зоны» со следующей недели

Регионы Украины со следующей недели начнут выход из «красной зоны» эпидемической опасности. Такой прогноз сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом», — заявил Ляшко на брифинге.

Глава Минздрава отметил, что с начала установления «красного» уровня эпидопасности в первом регионе — Херсонской области — прошло 30 дней. «Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть ко времени введения карантинных ограничений, позволивших нам идти среднестатистическими темпами», — сказал Ляшко.

Вместе с тем министьр напомнил, что с 18 ноября «красный» уровень эпидопасности будет установлен в Винницкой области. При этом он указал, что в этой области, по меньшей мере, одной дозой от коронавируса вакцинированы 36% людей старше 18 лет и этот показатель — ниже среднего по Украине.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Луганская и Херсонская области могут быть переведены в «желтую» зону, если сохранится положительная динамика.

Еще по теме

Организации
Минздрав
Прочее
Карантин коронавирус
Люди
Виктор Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека
09:27
«ЛНР» зафиксировала еще 18 смертей от коронавируса
09:18
В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
16:27
В суд передано обвинения против заместителя «мэра» Донецка
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
21:54
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
11:01
КПВВ «Еленовка» откроют 15 ноября: как пересечь
09:29
«ЛНР»: 103 человека заболели, 27 умерли от COVID-19
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
12:52
«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей
все новости
13:08
Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
13:07
Багаж пассажиров в «Станице Луганской» теперь будут проверять рентген-сканером
12:54
В Луганской области убит полицейский. Начата операция по поимке преступника
12:48
На Донбассе – более тысячи новых заражений ковидом
12:35
Больше чем ЦНАП: На Донбассе открыли первый «Дія центр»
11:42
Минздрав прогнозирует, что регионы начнут выходить из «красной зоны» со следующей недели
11:33
Украина выступила против признания Россией сертификатов о товарах из ОРДЛО
10:41
У нардепа от ОПЗЖ Кивы проводят обыск
10:40
Как сэкономить в Черную пятницу? (промо)
10:25
«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека
09:27
«ЛНР» зафиксировала еще 18 смертей от коронавируса
09:18
В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта
08:56
Минимум пять городов на Донбассе попали под обстрел вчера
08:46
Макрон в разговоре с Путиным пообещал, что Франция защитит территориальную целостность Украины
08:44
Украинские военные сбили российский «Орлан-10» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция