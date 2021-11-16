В Луганской области убит полицейский. Начата операция по поимке преступника

В Рубежном Луганской области во вторник, 16 ноября, убит сотрудник патрульной полиции.



Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, тело правоохранителя со следами насильственной смерти было найдено на территории административного здания.



«На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует», — сообщили в полиции.



В настоящее время на месте работают оперативники. Устанавливаются обстоятельства происшествия.



На территории города введена полицейская операция – ищут подозреваемых в убийстве правоохранителя.