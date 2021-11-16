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Багаж пассажиров в «Станице Луганской» теперь будут проверять рентген-сканером

16 ноября 2021, 13:07

Багаж пассажиров в «Станице Луганской» теперь будут проверять рентген-сканером

Рентген-сканнер на КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-центр ООС Рентген-сканнер на КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-центр ООС

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» установлены рентгено-телевизионные системы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.

Пограничники ожидают, что новые системы помогут им повысить безопасность и быстроту проверки багажа. Использование рентген-сканеров позволит создать более комфортные условия для людей, которые едут через КПВВ. Кроме этого они помогут обнаружить взрывоопасные вещества или наркотики. Однако эта система обнаружения — полуавтоматическая.

Сейчас Луганский пограничный отряд учится пользоваться рентгеном.

Рентген-сканнер на КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-центр ООС

В ООС напомнили, что «Станица Луганская» единственный КПВВ, через который фактически осуществляется ежесуточный пропуск людей. Всего за 10 месяцев этого года через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны прошли почти 580 тысяч человек. За это время пограничники пресекли 161 попытку перемещения предметов, которые запрещено провозить через линию разграничения.

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