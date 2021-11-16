Багаж пассажиров в «Станице Луганской» теперь будут проверять рентген-сканером

Рентген-сканнер на КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-центр ООС

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» установлены рентгено-телевизионные системы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.



Пограничники ожидают, что новые системы помогут им повысить безопасность и быстроту проверки багажа. Использование рентген-сканеров позволит создать более комфортные условия для людей, которые едут через КПВВ. Кроме этого они помогут обнаружить взрывоопасные вещества или наркотики. Однако эта система обнаружения — полуавтоматическая.



Сейчас Луганский пограничный отряд учится пользоваться рентгеном.

Рентген-сканнер на КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-центр ООС

В ООС напомнили, что «Станица Луганская» единственный КПВВ, через который фактически осуществляется ежесуточный пропуск людей. Всего за 10 месяцев этого года через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны прошли почти 580 тысяч человек. За это время пограничники пресекли 161 попытку перемещения предметов, которые запрещено провозить через линию разграничения.