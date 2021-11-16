На неподконтрольной Донетчине мирные жители продолжают страдать от боеприпасов

В Донецке 12 ноября 60-летний мужчина пострадал во время неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. В группировке «ДНР» не сообщают подробности происшествия. Однако напоминают о правилах поведения с предметами, которые могут взорваться и несут угрозу населению.



В так называемой «полиции ДНР» сообщили, что в Снежном задержали мужчину, который дома хранил гранату типа Ф-1 с запалом к ней и 89 патронов калибра 5,45 мм. Мужчина заявил, что нашел боеприпасы в 2015 году в лесополосе после окончания активных боевых действий.



За то, что он не сдал добровольно боеприпасы «правоохранителям», ему грозят штраф до 80 тысяч рублей (30 тысяч гривен) и лишение свободы на срок до 4 лет.