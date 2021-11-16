«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин внес изменения в свой «указ» «О введении режима повышенной готовности», который регулирует антиковидные нормы в отдельных районах Донецкой области.



Запрет на проведение спортивных соревнований продлен до 1 декабря 2021 года.



По-прежнему разрешено:

при наличии упосетителей медицинского документа посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций, культурных центров, клубных учреждений — при условии заполнения посадочных мест не более 50 %;

посещение ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других заведений общественного питания — при условии заполнения посадочных мест не более 50 %;

занятие физкультурой и спортом, в том числе на открытом воздухе без привлечения зрителей;

посещение спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение ярмарок.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса действует в ОРДО с марта 2020 года. Антиковидные нормы периодически изменяют в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В предыдущий раз они были ужесточены 23 октября.