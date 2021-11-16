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Водопровод в обход ОРДЛО будет стоить примерно 6,5 миллиардов гривен

16 ноября 2021, 15:17

Водопровод в обход ОРДЛО будет стоить примерно 6,5 миллиардов гривен

В Донецкой области построят новый водопровод, который поможет улучшить системное водоснабжение на всей подконтрольной Украине территории региона. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает телеканал «ДОМ».

По словам Кириленко, проектирование водопровода завершится к весне, уже подписан договор. Приблизительная стоимость проекта — 6,5 миллиардов гривен.

Глава ОГА акцентировал, что в связи со строительством нового водопровода, водоснабжение временно неподконтрольной части области не прекратится, то есть будут работать две схемы. Он напомнил, как сейчас происходит водоснабжение всей Донецкой области.

«Проблемы с водоснабжением есть. Водоснабжение территории Донецкой области, согласно технологии, предполагает, что закачка воды происходит на подконтрольной части, потом водопровод заходит на временно неподконтрольную территорию, а затем вода снова выходит на подконтрольную Украине территорию, на юг области. Постоянство водоснабжения со строительством дополнительного канала не изменится. Водоснабжение на временно неподконтрольную территорию будет происходить в обязательном порядке», — сказал Кириленко.

Он отметил, что после деоккупации и реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донецкой области там также начнется ремонт водопровода для повышения качества услуги и самого ресурса.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации провел тендер и заключил договор на проектирование строительства водопровода в обход оккупированных территорий за 80,17 миллионов гривен.

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