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«Слуга народа» не поддержит отставку Ткаченко с должности министра культуры

16 ноября 2021, 19:29

«Слуга народа» не поддержит отставку Ткаченко с должности министра культуры

Депутатская фракция «Слуга народа» не будет поддерживать на голосовании отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информполитики, заявил глава фракции Давид Арахамия. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Все (члены фракции) об этом, во-первых, услышали с новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом с новостей узнает, что он как-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы быть уволенным», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента во вторник.

На уточняющий вопрос, каким образом будет поступать фракция, он ответил: «Просто не будем голосовать — и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации».

Арахамия подчеркнул, что Ткаченко должен был обсудить решение о своем желании уйти в отставку с членами фракции «Слуга народа»: «Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия. Мы не обсуждали этого вопроса на фракции, потому что к нам не поступало ещё никакого такого запроса от него».

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке. 

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