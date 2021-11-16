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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября

16 ноября 2021, 22:01

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали 736 новых случаев коронавируса, 102 человека скончались. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 142 800 человек: 121 961 пациент, а 4 099 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области обнаружили 1011 новых случаев коронавирусной болезни. За предыдущие три дня, пока исследования не проводились, скончались 63 человека. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает коронавирус у 97 953 человек: 72 303 человека выздоровели, летальных случаев — 7 507.

На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 337 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 25 человек. Всего — 54 313 случаев ковида, из которых 41 955 человек выздоровели, 1 824 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 18 смертей от коронавируса. О новых заболевших не сообщается. Всего группировка «ЛНР» признает ковид у 19 950 человек: выписали 15 846 пациентов, а умерли 2 760 человек.

Политика

Министерство иностранных дел Украины предъявило России ноту протеста в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании Россией так называемых «сертификатов о происхождении товаров», которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Экономика

В Донецкой облгосадминистрации оценивают приблизительную стоимость строительства водопровода в обход неподконтрольной территории в 6,5 миллиардов гривен.

Общество

Источник издания «Спектр» из числа бывших сотрудников СБУ рассказал, что проживающий с 2019 года в Киеве экс-начальник пыточной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Игорь Куликовский сотрудничал с украинской спецслужбой. По его словам, Куликовский был в поле зрения правоохранителей, жил в конспиративных квартирах и под запись связывался с боевиками «Л-ДНР».

В Донецке 60-летний мужчина пострадал во время неосторожного обращения с взрывоопасным предметом, заявили в группировке «ДНР».

В группировке «ДНР» подтвердили, что с 15 ноября подать документы на оформление СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) и регистрацию на российском портале «Госуслуги» можно будет только вместе с документами на российский паспорт.

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