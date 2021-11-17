Число заболевших ковидом в Донецкой области выросло за сутки

За вторник, 16 ноября, в Донецкой области зарегистрировали 1032 новых случая коронавирусной болезни. Кроме того, более 2 тысяч пациентов выздоровели, а 19 человек скончались от осложнений болезни.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 143 832 человека. Из них выздоровели 123 978 пациентов, а 4 118 человек умерли. Продолжают болеть более 15,7 тысяч пациентов.

Ко вторнику, 16 ноября, в Донецкой области зарегистрировали 736 новых случаев коронавирусной болезни. Кроме того, 1 432 пациента выздоровели, а 102 человека скончались.