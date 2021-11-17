«ДНР»: Более тысячи заражений ковидом за сутки

В отдельных районах Донецкой области к утру 17 ноября обнаружили 1046 новых случаев коронавирусной болезни. От ковидных осложнений скончались 98 человек.



С начала пандемии медики «ДНР» подтвердили коронавирус у 98 999 человек. Из них 73 368 человек выздоровели, летальных случаев — 7 605.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.



Ранее, к утру 16 ноября в отдельных районах Донецкой области обнаружили 1011 новых случаев коронавирусной болезни.