Верещук анонсировала создание органа, который займется экономическим развитием Донбасса

В следующем году будет создан орган управления реализации стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом».



Она заверила, что, несмотря на смену главы Минреинтеграции, реализация стратегии будет продолжаться.



«Мы уже встретились с британцами и провели несколько раундов встреч со всеми донорами. И мы понимаем, куда двигаться. Уже в госбюджет на 2022 год заложены деньги, например, на создание органа управления, который будет размещаться в Донецкой области, и будет заниматься развитием территорий, как это и заложено в стратегии», — сказала Верещук .



Министр подчеркнула, что «мы будем только усиливать те направления, которые касаются выполнения стратегии экономического развития».



«У нас уже есть понимание, видение и необходимые инструменты, чтобы продолжить работу по реализации этой стратегии», — добавила Верещук.





18 августа 2021 года Кабинет министров утвердил стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Документ ориентирован на создание бизнес-климата на подконтрольной Украине части региона и привлечение инвестиций.