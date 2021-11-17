Миссия ОБСЕ увидела вооружение на Донбассе не там, где оно должно быть

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала несколько десятков единиц боевой техники, которая размещена в нарушение линий отвода на Донбассе. Наблюдатели видели вооружение по обе стороны линии соприкосновения, однако на неподконтрольной территории Донетчины зафиксировано гораздо большее количество тяжелой техники, которая должна находиться в специально отведенных местах.



На подконтрольной территории Луганщины СММ ОБСЕ увидела 3 гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса на подконтрольной Донетчине. В отдельных районах Донецкой области, на полигоне около села Покровка, находятся 30 танков и 1 гаубица.



Также наблюдатели не увидели в двух постоянных местах хранения вооружения Луганской области 20 танков и 4 миномета. Однако, где именно находится эта техника, неизвестно.



Еще несколько единиц оружия наблюдатели увидели в зонах безопасности на Донбассе.



«СММ зафиксировала 7 боевых бронированных машин (ББМ; включая 5, предположительно, ББМ) в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей (в том числе в жилом квартале), а также 2, предположительно, ББМ и 1, предположительно, радиорелейную станцию на территории объекта в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Донецкой области», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.