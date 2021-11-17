В ОРДО утверждают, что экспортируют 60% продукции

Около 60% производимой в отдельный районах Донецкой области продукции поставляется на зарубежные рынки. Об этом заявил «министр экономического развития» группировки «ДНР» Алексей Половян в комментарии «РИА Новости».



Среди экспортируемых товаров он перечислил минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукцию машиностроения, мебельной промышленности, продовольственную и сельскохозяйственную продукцию.



По словам Половяна, основным торговым партнером является Россия.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым изготовленные в ОРДЛО товары приравниваются к российским и смягчаются условия их допуска на рынки РФ. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках.