На Луганщине коронавирус выявили у 328 человек за сутки

За прошлые сутки в Луганской области подтвердили 328 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще 21 пациент, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших выявили в Северодонецке — 70, Лисичанске — 60, Рубежном — 41, а также в Кременском и Старобельском районах — по 26, Сватовском — 24, Новоайдарском — 17, Меловском — 16, Беловодском и Новопсковском — по 10, Белокуракинском — девять, Марковском и Троицком — по шесть, Станично-Луганском — пять, Попаснянском районе — два.



За сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 21 человек возрастом от 49 до 85 лет.



С начала исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 54 641 жителя области. Из них выздоровели — 42 389 человек, умерли — 1 845.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 770 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 62,6 (при пороговом уровне — 60).

Читайте также: Более 18 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки