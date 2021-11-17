«ДНР»: Коммунальные проблемы не решаются

В Донецке местные жители жалуются на ненадлежащее состояние жилых домов. В группировке «ДНР» ответственные за хозчасть говорят, что в сфере коммунальных услуг просто не хватает людей, которые бы успевали ремонтировать бреши в домах. Об этом говорится в сюжете местного телеканала «Юнион».



К примеру, в Пролетарском районе в бригаде кровельщиков из 20 человек есть всего пятеро. На них ложится вся нагрузка – более 1,5 тысячи домов. В феврале, а затем в июне текущего года коммунальные платежки жителей Донецка выросли на 17%. Коммунальщики говорят, что жители не спешат оплачивать услуги. В пролетарском районе долг по квартплате составляет 40 миллионов рублей и 10 миллионов рублей по вы вывозу мусора.



В соседней Макеевке в каждом районе от местных жителей есть жалобы на протекающие крыши, горы мусора, перебои с электроснабжением. За качеством работы коммунальных предприятий периодически следят члены организации «Народный контроль», которые передают свои протоколы так называемым «органам местного самоуправления» при группировке «ДНР». Коммунальщики свою вину отрицают и указывают на кадровый голод, долги по зарплатам и отсутствие нужной техники и стройматериалов.